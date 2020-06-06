‘Hükümet karar versin’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin; Güney Kıbrıs’a kademeli ve kontrollü geçişlerin 8 Haziran’da başlatılması konusundaki tavrını sağlık ve bilimi esas alarak netleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin iki taraftaki verileri değerlendirip vardığı sonucun önemli olduğunu belirterek, komitenin Kıbrıslı Türk üyelerinin 8 Haziran’dan itibaren bu tür geçişlerin başlamasına olumlu baktıklarını dün bir kez daha ortaya koyduklarını anımsatarak, “Şimdi hükümetin, kendi sağlık ve bilim kurullarını da eğer toplayacaksa ivedilikle hareket etmesi ve tavrını da gerekçeleri ile kamuoyuna duyurması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin Güney Kıbrıs’a kademeli ve kontrollü geçişlerin 8 Haziran’da başlatılması konusundaki tavrını sağlık ve bilimi esas alarak netleştirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Aksi bir durumun izahı kolay olmayacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 18:40