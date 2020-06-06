'Ya kiralayın, ya Güney'den hizmet alın'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son iki haftada üçüncü kez Kıbrıs Rum liderliğinden yangına havadan müdahale konusunda yardım talep etmek durumunda kalındığını belirterek, “Yangın helikopterinin, Türkiye’nin Kıbrıs’a en yakın noktasında bulundurulması soruna çare değil; bazen hava muhalefetinden adaya ulaşılamadığı bilinen bir durumdur. Nitekim ikinci yangında bu yaşanmıştır. Türkiye’ye ait bir yangın helikopteri sürekli Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmalıdır. Bu mümkün değilse devlet olarak bir yangın helikopterini geçmişte de yapıldığı gibi kiralamalıyız; veya Rum tarafı ile anlaşarak onlardan bu gibi durumlarda hizmet satın almalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasının sonunda herkesi bu konuda düşünmeye davet etti.