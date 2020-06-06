Ürdün'lü 2 kardeş arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi olan Ürdün uyruklu 2 kardeş, ziyaret için gittikleri arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Onur ULAĞ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören Ürdünlü kardeşler Mohammad Sharqawı (E-25) ve Naser Sharqawı (E-20) dün akşam Gönyeli’de misafir olarak kaldıkları apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören iki kardeşin cansız bedenlerinin ev sahibi tarafından bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sharqawı kardeşlerin cesetleri Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ürdünlü kardeşlerin uyuşturucu nedeniyle ölmüş olabileceği iddia edilirken, kesin sonucun yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Misafirliğe gittiler, canlarından oldular

DAÜ’de eğitim gören ve önceki gün arkadaşlarına misafir olarak giden Mohammad Sharqawı ve Naser Sharqawı dün saat 18.00 sıralarında Gönyeli’de Ayza Apartmanı'ndaki dairede ölü olarak bulundu.

Ürdünlü kardeşlerin cansız bedenleri ev sahibi tarafından bulundu. Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, apartman dairesinde inceleme yaptı, birçok kanıt topladı. Yapılan incelemelerin ardından iki kardeşin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Polis, ev sahibini gözaltına alırken, odalarda yapılan aramada uyuşturucu kalıntıları bulunduğu iddia edildi.

Ürdünlü kardeşlerin de uyuşturucu nedeniyle öldüğü öne sürülürken, kesin sonucun yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.