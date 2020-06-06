Biz yakalım onlar söndürsün çok üzücü

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta arkası kesilmeyen orman yangınlarına dün bir yenisi daha eklendi. Bu kez Alevkayası ile Beyköy arasında meydana gelen yangın civar köylerde büyük bir korku yarattı. KKTC itfaiyesinin karadan başlattığı müdahale yeterli olmayınca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin çağrısı üzerine Rum lideri Nikos Anastasiadis’le görüşerek yardım istedi.

Anastasiadis, Akıncı’nın yardım çağrısına anında olumlu karşılık vererek Rum Orman Dairesi’ne bağlı 3 uçak ve 2 helikopteri bölgeye gönderdi. Rum haber Ajansı da yangının meydana geldiği bölgeyi uydu üzerinden abonelerine servis etti. İtfaiye Müdür Vekili, Başmüfettiş Ramadan Gürpınar, çoğunluğu makilik olan takribi 30 dönüm alanın yandığını söyledi.

Ekipler seferber oldu

Alevkaya- Beyköy arasındaki dağlık alanda dün saat 14.20 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri müdahale etti. Çevre halkı da çalışmalara destek vermek istedi.

Ancak bölgenin atış alanı olarak kullanılması ve patlamamış mühimmat olma olasılığı nedeniyle ekipler kısıtlı müdahalede bulunabildi.

Ekipler, atış alanının dışında kalan yeşil alana doğru ilerleyen alevleri su sıkarak kontrol altında tutmaya çalıştı.

Güneyden destek istendi

Bu arada devletin zirvesi de yangın nedeniyle harekete geçti. Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya “Alevkayası'nda çıkan yangına havadan müdahale için Kıbrıs Rum tarafından destek alınması” talebini iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Özel Temsilcisi Erhan Erçin'i Kıbrıs Rum Liderliği Ofisi ile hava desteği sağlanması için görevlendirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yangının söndürülmesi için Rum kesiminden BM aracılığı ile destek istendiğini belirtti.

KKTC makamlarının hava aracı talebi kısa sürede kabul edildi ve Güney Kıbrıs’tan gelen üç yangın söndürme uçağı ve bir helikopter bölgedeki söndürme çalışmalarına başladı.

30 dönüm alanın yandı

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu Alevkayası ile Beyköy arasındaki yangın kontrol altına alındı.

Polis İtfaiye Müdür Vekili, Başmüfettiş Ramadan Gürpınar, çoğunluğu makilik olan takribi 30 dönüm alanın yandığını söyledi.







Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 11:35