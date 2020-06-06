Turizm seferberliği

Rum yönetimi, ekonomisi açısından hayati olan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle duran turizm sektörünü canlandırmak için seferberlik ilan etti.

Rum lideri Nikos Anastasiadis başta olmak üzere ilgili bakanlar bu dönemde uluslararası alanda mevkidaşlarıyla temaslarda bulunuyor, yabancı medyaya röportajlar veriyor.

Politis haberi “Gözler Turizmde… Başkan Anastasiadis’ten Üç Eksende Seferberlik… Son 24 Saatte Gerek Başkan Anastasidis, Gerek Bakanlar Kendilerini Mevkidaşları İle Yoğun Temaslara ve Uluslararası Medyaya Röportajlara Verdi” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum yönetiminin son dönemde yürüttüğü bu iletişim yaklaşımı Güney Kıbrıs’ın yeni tip koronavirüsü etkin şekilde göğüslediği ve artık her ziyaretçi ve yatırımcı için güvenli yer olduğunu dünyaya anlatmak ve turist akışını artırmak için kilit ülkelerle işbirliği yapıyor. Turizmin Rum ekonomisindeki payının büyüklüğüne ve bu sektördeki Rumların gittikçe artan kaygı ve endişelere dikkat çekildi.

Müsteşar Sky News kanalında

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un İngiliz “Sky News”e verdiği röportajda “epidemiyolojik şartlar elverirse, yeni tip koronavirüs testi yapılması gerekecek olsa dahi İngiliz turistlerin Güney Kıbrıs’a gidişlerinin önümüzdeki haftalar içerisinde (Temmuz ayı içerisinde) başlayabileceğini” söylediğine işaret eden gazete şu vurguyu yaptı:

“Bu haber turizm açısından önemli olmakla birlikte İngiltere’deki durum dikkate alınırsa endişe uçurumunu açık bırakıyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son günlerde Politico Europe, Alman “welt”, “Harvard Bridging Broders”, Yunan “Ta Nea” gibi yabancı medya ve yayınlara röportajlar verdiğini belirten gazete, Anastasiadis’in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile temas ettiğini (ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek için anlaştıklarını) yazdı. İsrail’in Kıbrıs’a çok yakın bir destinasyon olduğunu ve bu yönün güçlendirilebileceğini kaydetti.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu da “Poliltico Europ”a yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın yeni tip koronavirüs ile etkin şekilde başa çıktığını vurguladı.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in geçen günlerde Almanya, Rusya, Yunanistan ve Ürdün Dışişleri bakanları ile MED7 çerçevesindeki temaslarında, turizmde işbirliğini güçlendirme konusunu da görüştüğü belirtildi.

İngilizler gelecek

Haravgi gazetesi “İngiltere’den Uçuşlara İzin Mümkün… Savvas Perdios: Hedef Ziyaretçilerin Karantinaya Alınmasından Kaçınmak” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, hastalanırsa ne olacağından korktuğu için Güney Kıbrıs’a gitmekte tereddüt gösteren turistlerin bu endişelerini gidermek maksadıyla aldığı önlemi öne çıkardı.

Buna göre, turistik maksatla Güney’e giden bir kişi Güney’de bulunduğu süre içerisinde yeni tip koronavirüs semptomları gösterirse kendisine test yapılacak. Pozitif çıkması halinde beraberindekilerle birlikte tecrit edilecek. Tecrit masrafları Rum yönetimi tarafından karşılanacak.

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, İngiliz “Sky News”e verdiği mülakatta, “yeni tip koronavirüs için test yapılması gerekecek olsa bile birkaç haftaya kadar İngiltere’den Güney Kıbrıs’a uçuşlara müsaade edileceğini” söyledi.

Habere göre, Perdios, Rum Yönetimi’nin karar alabilmek için incelediği ülkenin epidemiyolojik verilerine de değindiği açıklamasında “Önlemlerin hedefi, ziyaretçilerin karantinaya alınmasından kaçınılmasıdır. Birisi otelde rahatsızlanırsa otel kapanmayacak. Hasta ve beraberindekiler özel izolasyon alanlarına götürülecek” dedi.