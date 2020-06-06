Dirseğini kesti

Suna ERDEN

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait çiçek fidanlığında birlikte çalıştığı iş arkadaşı Ergin Yetken’i döner bıçağı ile yaralayan Salih Süsler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Yetken’in tedavisin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, kavganın iş yüzünden çıktığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 2 Haziran saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Türk Belediyesine ait çiçek fidanlığı önünde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Salih Süsler’in tartıştığı Ergin Yetken’e 68 santimlik döner bıçağı ile saldırdığını, sol dirsek ve sırtının yan kısmından yaraladığını belirtti.

Yetken’in dirseğinde 15 santim kesi oluştuğunu kaydeden polis, zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, kaçan zanlının aynı gün Dikmen’deki evinde tespit edilerek yakalandığını söyledi.

Polis, evde yapılan aramada döner bıçağının bulunduğunu kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.