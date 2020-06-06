Karşı şeride geçerek kaza yaptı

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli’de 12.00 sıralarında kontrolden çıkan bir araç karşı şeride geçti. O sırada karşıdan araç gelmemesi büyük bir felaketi önlerken kaza yapan araçta maddi hasarlar meydana geldi. Gönyeli çemberinden batı istikametine seyreden LT 938 plakalı lüx salon araç direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikamete geçti. Refüj içerisindeki Mobese kameraları için konulan demirlere çarpan araçta maddi hasarlar meydana geldi. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanmadan kurtuldu. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

İkinci bir kaza meydana geldi

Karşı istikamete geçen lüks aracın trafik akışına engel olacak şekilde yol içerisinde durması trafik akışında sıkışıklığa neden oldu. Sıkışan trafikte seyreden kamyon, önünde Gönyeli çemberi istikametine seyreden salon araca çarptı. Çarpışma nedeniyle araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

