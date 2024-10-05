Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen adam ilan etmesine tepki gösterdi. Uluslararası hukukun rafa kalktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Utanmadan, sıkılmadan BM Genel Sekreteri Guterres’e, ‘BM’ye gelemez’ diye meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekteri’ne yönelik BM’ye gelemeyeceğine yönelik ferman gönderiyorsun.” şeklinde konuştu.
İsrail’in Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal ettiğini ardından Hizbullah bahanesiyle Lübnan’a girdiğini anlatan Erdoğan, “Bölgede ateşkese, barışa her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor.” dedi.
Ortadoğu’da planların Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacağını söyleyen Erdoğan, “Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yok. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset bilen herkes meselenin Kudüs’le, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten idrak edecektir.” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki gelişmeleri anbean takip ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz.” dedi.
Erdoğan şunları söyledi:
“İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal etti. Şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan’da kan döküyor. Filistin’in seçilmiş son başbakanı Haniye’yi şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Nasrallah’ı katlettiler.
Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yok. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset bilen herkes meselenin Kudüs’le, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten idrak edecektir.
Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye’ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Sahadaki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle işbirliğimizi bu anlayışla ileriye taşıyoruz. Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz."
"Kim oluyorsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Guterres’i istenmeyen adam ilan etmesine tepki gösterdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen adam ilan etmesine tepki gösterdi. Uluslararası hukukun rafa kalktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Utanmadan, sıkılmadan BM Genel Sekreteri Guterres’e, ‘BM’ye gelemez’ diye meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekteri’ne yönelik BM’ye gelemeyeceğine yönelik ferman gönderiyorsun.” şeklinde konuştu.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 4 saat Önce
Senin yakın tarih Suriye eylemlerine bakınca bir başka Netanyanu görüyorum. Senin Suriye günahların temizlenemez. Ne bu dünyada ne ötekinde.
Doğru Söz - 12 dakika Önce
Seni ve Bahçeliyi dinledikce Türk milletinin Cehaletine yanıyorum. Bizi cehaletten uzak tut yaRabbim. Amin
Turkish Power - 3 saat Önce
Erol tiplemesi 5 li çete emperyalist ab ABD İngiliz yalamaları bu coğrafya chp ctp tiplemelerine bırakılamayacak kadar önemlidir sen önce Arap baharlarına demokrasi getiren İngiliz ab ABD ye siyonist yanlısı Rum’a bakacaksın ağlaya ağlaya gözpınarlarınız kurudu
Doğru Söz @Turkish Power - 7 dakika Önce
Bal orospu çocuğu iftiracı saksocu pislik. Ben hayatımda ABD veya bir başkasına ne biat ettin ne de sakso çektin.
O senin yolun. Benimki değil.
Senin ve senin gibi menfurların.
İşin gücün lo lo lo be RTE...Hep sağ gösterip sol vuruyorsun ki bu da devlet adamlığına yakışmaz..Gemileer hala daha Haifa limanına gidiyor sen bize burada tiyatro yapıyorsun..Kim inanır sana..Bir an evvel istifa et git de Türkiye derin bir nefes alsın artık...