Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen adam ilan etmesine tepki gösterdi. Uluslararası hukukun rafa kalktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Utanmadan, sıkılmadan BM Genel Sekreteri Guterres’e, ‘BM’ye gelemez’ diye meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekteri’ne yönelik BM’ye gelemeyeceğine yönelik ferman gönderiyorsun.” şeklinde konuştu.

İsrail’in Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal ettiğini ardından Hizbullah bahanesiyle Lübnan’a girdiğini anlatan Erdoğan, “Bölgede ateşkese, barışa her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor.” dedi.

Ortadoğu’da planların Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacağını söyleyen Erdoğan, “Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yok. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset bilen herkes meselenin Kudüs’le, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten idrak edecektir.” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmeleri anbean takip ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz.” dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal etti. Şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan’da kan döküyor. Filistin’in seçilmiş son başbakanı Haniye’yi şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Nasrallah’ı katlettiler.

Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yok. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset bilen herkes meselenin Kudüs’le, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten idrak edecektir.

Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye’ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Sahadaki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle işbirliğimizi bu anlayışla ileriye taşıyoruz. Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz."