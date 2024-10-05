Türk Kızılay’ı gönderdi

Afet İLBAN

Türk Kızılay tarafından Muhtarlar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı için gönderilen 150 adet konteyner Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Gazimağusa Serbest Limanı’nda teslim alındı.

Teslim sırasında, Başbakan'ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer de hazır bulundu. AFAD’ın envanterinde bulunan konteynerler Başbakanlığa teslim edildi.

Proje ile devlet teşkilatının temelini oluşturan muhtarlıkların modern imkanlarla donatılmış muhtarlık ofislerinde vatandaşlara hizmet verebilmeleri için, halihazırda muhtarlık binası bulunmayan muhtarlıklara 110 konteyner ofis sağlanmış olacak.

Ayrıca olası bir deprem felaketine önceden tedbir almak amaçlı Türk Kızılay’ı ve AFAD, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına 1+1 ev niteliğinde hazırlanmış 40 adet konteyner ev de hibe etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın somut bir tezahürünün daha gerçekleştiğini vurgulayan yetkililer, Kıbrıs Türkü’nün gelirine uygun ama nitelikli konutlara sahip olabilmesi için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Geçen günlerde Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yapılan görüşmelerde, KKTC’de sosyal konut inşaatına öncelik vermek üzere, ilerleyen dönemde uzmanların gerekli incelemelerde ve görüşmelerde bulunmak üzere KKTC’ye geleceği ifade edilmişti.

Üstel: Kuzey Kıbrıs’ı dijital çağa hazırlıyoruz

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, önemli bir gün olduğunu ve güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ifade etti. Başbakan Üstel, KKTC’yi dünyaya hazırlamak için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde toplantılar yapıp, büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

“Kuzey Kıbrıs’ı dijital çağa hazırlıyoruz” diyen Üstel, süratli bir şekilde bürokrasi engellerini aşmak ve daha çağdaş bir KKTC oluşturmak için her geçen gün çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

40 yıldır binası olmayan muhtarlık var

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı ise, KKTC’ye, Türkiye’den selam getirdiklerin belirtti.

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da, 49 yıldır binası olmayan 110 tane muhtar olduğunu dile getirdi.

Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türk Kızılay’ı ve AFAD’a teşekkür eden Darbaz, e-devlete geçme hazırlığı yapılırken, konteynerlerin hızlı bir şekilde getirilip, tamamlanmaya doğru ilerlemesinden çok mutlu olduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 09:30