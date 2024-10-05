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Mahkeme bir şans verdi

Taş ve sopalarla kavga eden ve yaşları 14 ile 61 arasında değişen 14 kişi teminatla serbest bırakıldı

Mahkeme bir şans verdi
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da iki gruba ayrılıp, taş ve sopalarla kavga ederek Canbulat Mahallesi’ni savaş alanına çeviren yaşları 14 ile 61 arasında değişen 14 kişi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  Duruşmada olguları aktaran polis,  olayın 30 Eylül 2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında  Canbulat Mahallesi, Lazana Sokakta meydana geldiğini söyledi.  Polis, K.M.(E-23), A.M.(E-14), R.M.(E-17), S.K.(E-23), A.M. (E-17), K.M.(E-24) ve H.M. (E-25) bir taraf, A.A. (E-37), H.T.(E-22), M.S.(E-20), M.A. (E-61), S.S.(E-20), E.A.(E-14) ve E.K.’nin (K-36)  karşı tarafı oluşturduğunu belirtti. Polis, zanlıların aralarında yaşanan tartışma sonucu ahşap sopa ve taşlarla birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel  vurmak suretiyle kavga ettiklerini belirtti. Polis memuru, olay sırasında sokak üzerinde bulunan A.A’ya ait aracın ön camı, ön kaput ve her iki yan kısımlarına ahşap sopa ve kürek ile vurularak hasara uğratıldığını kaydetti. Polis memuru, meydana gelen olayın ardından zanlıların 2 Ekim tarihinde tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün  ek süre alındığını söyledi.  Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların kişi başı 20’şer bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 2’şer kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.  

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 4 saat Önce

Hayvanlar...Hayvanlık bunların genlerinde var ve zaman zaman böyle yeri zamanı önemli değil nüksediyor / ortaya çıkıyor...Ellerinde değil çünkü hayvandırlar...

UMIT TOSUN
UMIT TOSUN - 1 saniye Önce

Bunlara sans verilir mi .Yarin daha buyuk belalara sebeb olurlar .Bunlar topluma asla faydali olmazlar.

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