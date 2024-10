Mahkeme bir şans verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki gruba ayrılıp, taş ve sopalarla kavga ederek Canbulat Mahallesi’ni savaş alanına çeviren yaşları 14 ile 61 arasında değişen 14 kişi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 30 Eylül 2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında Canbulat Mahallesi, Lazana Sokakta meydana geldiğini söyledi. Polis, K.M.(E-23), A.M.(E-14), R.M.(E-17), S.K.(E-23), A.M. (E-17), K.M.(E-24) ve H.M. (E-25) bir taraf, A.A. (E-37), H.T.(E-22), M.S.(E-20), M.A. (E-61), S.S.(E-20), E.A.(E-14) ve E.K.’nin (K-36) karşı tarafı oluşturduğunu belirtti. Polis, zanlıların aralarında yaşanan tartışma sonucu ahşap sopa ve taşlarla birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettiklerini belirtti. Polis memuru, olay sırasında sokak üzerinde bulunan A.A’ya ait aracın ön camı, ön kaput ve her iki yan kısımlarına ahşap sopa ve kürek ile vurularak hasara uğratıldığını kaydetti. Polis memuru, meydana gelen olayın ardından zanlıların 2 Ekim tarihinde tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların kişi başı 20’şer bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 2’şer kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.