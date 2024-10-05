Protokol imzalandı

Girne Belediyesi ve Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, Girne ve Alsancak sınırında bulunan Piyale Paşa Caddesi’nin altyapı ve üstyapı çalışmalarını düzenleyen bir protokol imzaladı.

Açıklamaya göre Protokol, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser tarafından imzalandı. Bir kısmı Girne Belediyesi bir kısmı ise LAÇ Belediye sınırları içerisinde olması nedeniyle yıllardır yatırım yapılamayan Piyade Paşa Caddesi’nin, Girne ve LAÇ Belediyeleri arasında bugün imzalanan protokol ile altyapı ve üstyapı sorunlarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Protokolün amacı, “caddenin yağmur suyu drenaj sistemi başta olmak üzere, su, telefon, elektrik hatları ve yol asfaltlama gibi tüm altyapı ve üstyapı işlerinin düzenlenmesini sağlamak” olarak açıklandı. Protokole göre, yol asfaltlama işlerini Girne Belediyesi üstlenirken, altyapı çalışmaları ise LAÇ Belediyesi tarafından yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, protokol imza töreninde Piyade Paşa Caddesi ve bölgedeki altyapı sorunlarına dikkat çekti. Piyade Paşa Caddesi’nin hem Girne Belediyesi hem de LAÇ Belediyesi için “ciddi bir sorun” teşkil ettiğini, bölgede yaşayan vatandaşların, özellikle altyapı eksikliğinden kaynaklanan haklı şikayetleri olduğunu ifade eden Şenkul, bu konunun çözülmesi için iki belediyenin iş birliği içinde hareket edeceğini belirtti.

Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediyeler arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, protokolün amacın, belediyelerin iş birliği çerçevesinde birlikte hareket ederek sorunları çözme kapasitesini ortaya koymak olduğunu belirtti.

