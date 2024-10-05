Kültür şöleni 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü çerçevesinde 7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşti.

Bu özel etkinlik, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü çerçevesinde, Türk devletlerinin kültürel bağlarını pekiştirmek ve kadim dostluklarını sergilemek amacıyla gerçekleştirildi.

Türk dünyasının geleneksel kıyafetleri zamana uygun şekilde tasarlayan 11 farklı ülkenin tasarımcısı zengin kültürel mirasları, etno-moda unsurlarıyla bir araya getirerek kültürel bir şölen sundu.

7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, sadece moda ile sınırlı kalmadı. Aynı zamanda “Türk Devletleri Kültürel Diplomasi Paneli” ile kültürel iş birliği ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform sundu.

Defile büyük ilgi gördü

Panele Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçin Çağıner Kavuklu, TÜRKSOY Kültür ve Sanat Daire Başkanı Arman Nurmakhamatuly, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, T.C Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem, Meclis Başkanı Zorlu Töre katıldı.

Panel açış konuşmaları ve ardından panel şeklinde devam etti.

Panel sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla 7. TÜRKSOY Etno-Moda Defilesi başladı.

Defilede Türk Dünyası tasarımcıları birbirinden güzel milli kıyafetleri sergilendi.

Hazırlanan kreasyonlar misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Defile sonrasında plaket takdim töreni yapıldı.

