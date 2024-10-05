130 dava dosyalandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard hakkında Güzelyurt Kaza Mahkemesinde görüşülen ön duruşmalar tamamlandı.

Ön duruşmalarda sanıklar aleyhine 130 dava getirildi.

Mahkeme, davanın 14 Ekim’de oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki ile Amir Shakerifard’ın avukatları Talat Tanca şahsen ve Asiye Yetkiner adına hazır bulundu.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı, ilk tahkikat duruşmasında sanıklar aleyhine 130 dava getirildiğini, 11 tanık dinletildiğini ve 32 emare sunulduğunu belirtti.

Yargıç, davanın 14 Ekim’de oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

Toplam 11 tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında iddia makamının 11’inci tanığı olan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ortunç Özbaylı, mahkemeye toplam 32 emare sunmuştu.

Sanıklar 130 davadan itham edildi

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 130 davadan itham edildi.

Öte yandan, KSTÜ soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, asistanı Berk Özbek ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.