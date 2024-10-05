Üst düzey katılım oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşen üst düzey toplantıda, Taşınmaz Mal Komisyonu faaliyetleri ve komisyonun etkin çalışması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Saadet Hüdaverdi, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Birinci Müsteşarları Zerrin Kandemir, Semra Rana Sezai Gökmen, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Vechi, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Cumhurbaşkanlığı hukukçuları Sülen Karabacak, Vedia Zabitoğlu, Başbakanlık Hukukçusu Hamza Ruso, İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun, TC Büyükelçiliği Hukukçusu Gülşah Durna Akay, TMK Hukukçusu Nahide Akyüzlü Aylanç katıldı.

Tatar, Halk Konseyine bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin yeni dönem ilk bilgilendirme ve istişare toplantısı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Açıklamaya göre, bu yılın ilk toplantısına TMT Derneği, Sönmezliler Ocağı, Erenköy Mücahitler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Dr. Küçük Vakfı, Rauf Raif Denktaş Düşüncülerini Yaşatma Derneği, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi, Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği, Mücahit Komutanları Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, KKTC Milli Varoluş Konseyi Derneği, KKTC Tanıtma Yaşatma Derneği, Umuda Yolculuk Derneği ve Ulusal Mücadele Vakfı’nın başkan ve temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada; Kıbrıs Sorunu, Birleşmiş Milletler 79’uncu Genel Kurul Toplantısı, New York temasları, New York’ta gerçekleşecek olan gayriresmi üçlü yemek ve bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.



Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 09:29