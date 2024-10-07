Kimden aldığını hatırlamıyor

Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde hız yapınca durdurulan ve tasarrufunda uyuşturucu bulunan Ukraynalı Ihor Shyrokyi dün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ekim 2024 tarihinde saat 11.05 sıralarında Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde Serhatköy mevkide yapılan rutin trafik kontrolü sırasında Güzelyurt istikametine doğru seyir halinde bulunan ve hız limitini aşan araç sürücüsü Ihor Shyrokyi’nin yönetimindeki ZYM 713 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada bir adet öğütücü içerisinde muhafaza edilen kırıntı hintkeneviri türü uyuşturucu ve zanlının giymekte olduğu şortun sol cebinde 3 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A. (K-25-) K.L. (K-26),N.K. (K-24) ve V.T’nin

(E-24) tutuklandığını ifade etti.

5 tanık ifadesi alındı

Polis, aynı tarihte zanlı ve araçta yolcu olarak bulunarak tutuklanan 4 kişinin Girne’deki evlerinde arama yapıldığını ve kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, ancak kimden ve ne zaman aldığını hatırlamadığını söylediğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta yolcu olarak 4 kişinin suçla bağlantısının tespit edilmeyerek, serbest bırakıldıklarını kaydetti.

Polis memuru, mesele kapsamında 5 tanık ifadesi alındığını kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, gerekli yazışmaların hazırlandığını ve ilgili mercilere gönderilmesi gerektiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.