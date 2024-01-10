Kimse mağdur olmasın

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yabancıların mal alımı konusuna derhal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Özersay, ülkemizde taşınmaz mal satın alan yabancılar arasında bazı farklar olduğuna işaret etti.

Özersay, suç gelirlerinin aklanması konusundaki olası işlemler çerçevesinde yabancıların taşınmaz mal alımlarıyla, bu durumda olmayan yabancıların ülkede taşınmaz mal alması konularının derhal bir birinden ayırmaya dönük tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

HP lideri Özersay, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti gibi yollardan gelir elde edenlerin ülkede taşınmaz mal ya da lüks araba alarak, bu parayı sistem içerisine sokmaları, yani kara parayı aklamalarının önemli bir tehlikeyi barındırdığını söyledi.

Şu anda bir yabancının normal yollardan taşınmaz mal alması için, İçişleri Bakanlığı’na başvurması ve güvenlik soruşturması ertesinde Bakanlar Kurulu kararıyla mal alması dışında iç hukukta mümkün olan bir diğer yol daha bulunduğunu ileri süren Özersay, şöyle devam etti:

“Yediemin sözleşmesi yoluyla da yabancılar ülkemizde mal alabilmektedir, ancak bu yoldan alım yapıldığında güvenlik soruşturması devre dışı kalmakta ve aslında yabancıların satın alabilecekleri mal miktarına getirilen sınırlamaların da etrafından dolanılmış olunmaktadır. İşte tam da bu yol kullanılarak yurt dışında suç geliri elde edenlerin ülkemizdeki kişiler aracılığıyla lüks mal alımı yapmaları, bunun için “kara para” olarak kabul edilen para havalelerinde bulunmaları ülkemizin “kara para aklanması” bağlamında sıkıntıya sokmaktadır.”

Olumsuz etkileri olur

“Son dönemde Kıbrıs Rum yönetiminin bazı Kıbrıslı Türklere yönelik başlattığı hukuki işlemler işin içine dolandırıcılık ve kara para aklanması iddiaları da dahil olduğunda daha da karmaşık hale gelmekte, içinden çıkılması daha zor bir durum ortaya çıkmaktadır” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Yani İngiltere ya da Almanya’da emekli olan bir yabancının emekli ikramiyesi ile ülkemizde taşınmaz mal alması, özellikle Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkilerin olumsuz etkileneceği, geçişlerin duracağı, adadaki durumun kötüleşeceği gibi argümanlarla gayet güçlü bir biçimde savunulabilir. Ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’nun varlığı da bu gibi olaylarda çok güçlü argümanlardır (tabi TMK’nın derhal aktif hale getirilmesi ve fon ihtiyacının giderilmesi şartıyla). Öte yandan ismi kara paraya (uyuşturucu/silah ya da insan kaçakçılığı) bulaşmış olan yabancıların ülkemizden büyük rakamlar ödeyerek arazi ya da villa satın almaları durumunda bunu bu sözünü ettiğim argümanlarla savunmak pek de kolay olmamaktadır.”