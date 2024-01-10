‘Karatorba’ operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik polisi, önceki akşam yine büyük bir operasyon gerçekleştirerek 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Müslüm Taş isimli zanlıyı tutuklayan polis, geçtiğimiz Perşembe günü Mormenekşe’de düzenlediği Baston operasyonu ile 3 kilo uyuşturucu ele geçirmişti. Narkotik, önceki akşam yaptığı operasyon ile birlikte 5 gün içerisinde toplamda 5 kilo uyuşturucu maddenin, topluma yayılmasını önlemiş oldu.

Tutuklanan Müslüm Taş dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi köpek maması torbasına sakladığı açıklandı.

Mağusa girişinde nefes kesen operasyon

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Cüneyt Arkın, 8 Ocak’ta, saat 18.45’te, zanlı Müslüm Taş’ın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna ve kullanımındaki araç ile Dörtyol’dan, Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını aktardı. Polis, aracın Gazimağusa girişinde bulunan hurmalı çemberde önünün kesilerek durdurulduğunu anlattı.

Zanlı huzurunda araçta arama yaptıklarını kaydeden Arkın, ön yolcu koltuğu önündeki paspas üzerinde, köpek maması torbası içerisindeki siyah poşetler içinde, 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti. Polis, alınacak ifadelerin olduğunu ve uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.