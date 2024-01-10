9 yıl süreyle gizlendiler

Lefkoşa ve Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, şüpheli bulduğu 6 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Polis, yaptığı kontrolde Nijerya uyruklu 6 kişinin de ülkede kaçak yaşam sürdüğünü tespit etti. Zanlılardan birinin 9 yıldan beri kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlılardan birinin 9 yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Polis memuru, 8 Ocak 2024 tarihinde 09.25-10.00 saatleri arasında Azubiike Ogbue’nin Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen aramada uyuşturucu bulunmadığını ancak hem Ogbue’nin hem de evde tespit edilen Chioma Joy Asika ve Presious Chiaobi Chukwu’nun kaçak olduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Ogbue’nın 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren 942, Chioma Joy Asika'nın 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren 576 ve Presious Chiaobi Chukwu'nın 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 245 gün ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı Farai Mugwata’nın ise 8 Ocak 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildiğini söyledi.

Caddede tespit edildi, 9 yıldır kaçak olduğu anlaşıldı

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Nisan 2015 tarihinden beri 3 bin 240 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis memuru, İyekowa Stanley’in de 8 Ocak’ta Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde ÇÖŞ ekipleri tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2011 tarihinden beri 770 gün ülkede kaçak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Wlillamas Dolahhaen’in ise Gönyeli’de devriye gezen ekipler tarafından yakalandığını, yapılan kontrolde 30 Eylül 2022 tarihinden beri ülkede 405 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tüm zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.