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6 sürücüye ceza yazıldı

İskele’de toplu taşıma araçları denetilendi; 5 yolcu minibüsü trafikten men edildi

6 sürücüye ceza yazıldı
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Polis ekipleri, trafikte güvenliği sağlamak için gerçekleştirdiği denetimleri aralıksız sürdürüyor. Polis, İskele’de dün gerçekleştirdiği denetimlerde toplu taşıma araçlarını kontrol etti. Kurallara uymayan 6 sürücü rapor edildi.
Polisten verilen bilgiye göre; İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün İskele'de yolcu taşımacılığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; "İşletme İzni" olmadığı halde yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 5 sürücü rapor edildi. Söz konusu araçlar trafik men edilirken, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye de “sürüş ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan ceza yazıldı.

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