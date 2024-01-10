6 sürücüye ceza yazıldı

Polis ekipleri, trafikte güvenliği sağlamak için gerçekleştirdiği denetimleri aralıksız sürdürüyor. Polis, İskele’de dün gerçekleştirdiği denetimlerde toplu taşıma araçlarını kontrol etti. Kurallara uymayan 6 sürücü rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün İskele'de yolcu taşımacılığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; "İşletme İzni" olmadığı halde yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 5 sürücü rapor edildi. Söz konusu araçlar trafik men edilirken, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye de “sürüş ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan ceza yazıldı.