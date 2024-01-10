Çantayı otele götürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi günü bir araç içerisinden, 76 bin TL’ye denk gelen, 700 dolar, bin 300 Euro ve 14 bin TL çalan Hasan Akmergiz yakayı ele verdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlı Hasan Akmergiz’i kısa sürede tespit etti. Zanlının kalmakta olduğu otel odasına baskın yapan polis, 17 bin 700 TL, 27 dolar ve 5 sterlin para bularak, el koydu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yıldız, 6 Ocak’ta, Karakol Bölgesi’nde, H.T. isimli zanlıya ait park halindeki araçtan içerisinde, kimlik kartı, 700 dolar, bin 300 Euro ve14 bin TL nakit paranın bulunduğu çantanın sirkat edildiğini bildirdi.

Çaldığı parayla kıyafet aldı

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri neticesinde, zanlı Hasan Akmergiz’in suçu işlediğinin belirlendiğini aktaran polis, Gazimağusa’da bir otel odasında tespit edildiğini söyledi. Polis, oda içerisinde bulunan 17 bin 700 TL, 27 dolar ve 5 sterlin paraya el konulduğunu açıkladı. polis, zanlının çaldığı paranın 550 dolarlık kısmı ile kıyafet ve ayakkabı aldığını belirtti. Polis, ayakkabı ve kıyafetlerin zanlının tasarrufunda bularak emare zapt ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

