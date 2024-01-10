Çalınan paralar ortada yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da döviz bürosu işleten Ayça Alav’ı 22 Aralık günü öldürdükten sonra güneye kaçan ve önceki gün Pile’de yakalan Kamerunlu 2 cinayet zanlısının Mısır’a kaçmayı planladıkları öğrenildi.

Pile’de teslim alındıktan sonra önceki akşam Lefkoşa’ya getirilen zanlılar dün de mahkemeye çıkarıldı.

Cinayet günü döviz bürosundan çalınan yaklaşık bir milyon 500 bin lira bulunmazken, zanlıların TIR içine saklanarak Girne Limanından kaçmayı amaçladıkları bilgisi elde edildi.

Mahkemede konuşan Kamerunlu zanlı “öldürme niyetimiz yoktu” dedi.

Mahkemeye çıkarıldılar

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023’te ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılarak öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav’ın katil zanlıları Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine tutulama talebiyle çıkarılan zanlılar “Ayça Alav’ı öldürmedik, biz oradan ayrılırken canlıydı, daha sonra öldü” dedi.

Cinayetin ardından kaçan ve önceki gece Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin birlikte yaşadığı karma köy Pile’de düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların amaçlarının Girne Limanı’ndan TIR’a gizlenip Mısır’a gitmek olduğu öğrenildi.

Zanlıların döviz bürosundan çaldığı bir buçuk milyon liraya yakın para bulunmazken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Oksijensiz kaldı

Mahkemede detayları aktaran polis müfettişi, cinayetin 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bulunan Hit Bet isimli iş yerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlıların iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, yüzünü koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi. Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, döviz ve TL çaldıklarını açıkladı.

Polis, yapılan otopsi sonucu Alav'ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi (oksijensiz kalma) olduğunun” belirlendiğini yineledi.

Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho ve Pakistanlı Sadam Hussain’in yardımı ile Güney Kıbrıs’a kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 9 Ocak tarihinde tutuklandıklarını, ifadelerinde olayı detaylı bir şekilde anlatıp suçlarını kabul ettiklerini açıkladı.

Polis müfettişi, alınması gereken ifadeler olduğunu, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Biz oradayken kadın canlıydı

Söz hakkı verilen zanlılardan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte, “Biz oradan çıktığımızda kadın yaşıyordu. Biz gittikten sonra öldü. İsteyerek yapmadım” dedi.

Mahkeme zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 09:48