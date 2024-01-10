‘Yılbaşı hediyesi’

Ayça Alav’ın katil zanlılarının yakalanmasına Güney Kıbrıs’ta yaşayan Hüseyin Demirel ile arkadaşı Ufuk Hassan’ın yardım ettiği ortaya çıktı. Demirel ile Hassan’ın zanlıları yakaladıkları ana ait video görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yayınlanan videolara yorum yapanlar, “Kahraman oldular” ifadesini kullandı.

Hüseyin Demirel ile Ufuk Hassan’ın katil zanlılarını yakalama süreci ise şöyle başladı;

Uzun bir süredir Larnaka’da yaşayan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel’in, iki kişiden yurt dışına çıkmak için para teklifi aldığı öğrenildi.

Alav cinayetini bilen Demirel’in söz konusu şahısların cinayet zanlıları olabileceği gerekçesiyle şüphelendiği, durumu arkadaşı Hassan’a anlattığı bilgisi elde edildi. İngiltere’deki arkadaşı Ufuk Hasan’ın adaya gelmesiyle harekete geçen Demirel’in “Gel sizi kaçıracağız” diyerek, Kamerunlu katil zanlılarını kandırdığı, arkadaşlarıyla birlikte önceki gece Pile’de polise teslim ettiği belirtildi.

Demirel ve arkadaşları , zanlıları yakalama anlarına ait video görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Demirel ve Hasan tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada “KKTC devletine yılbaşı hediyemizdir” denildi.

Hüseyin Demirel, "Etkisiz hale getirdiğimiz katilleri ilk önce vahşice öldürülen Ayça Alav’ın kocası ile telefonda görüntülü arayarak yüzleştirdim, daha sonra sınıra götürdüm” ifadesini kullandı.

100 bin TL ödül alacak

Bu arada Ayça Alav’ın eşi Eren Alav geçtiğimiz hafta Diyalog’a yaptığı açıklamada katil zanlılarının yakalanmasına yardım eden kişi veya kişilere 100 bin TL para ödülü vereceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 09:40