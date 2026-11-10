‘Kimse mağdur olmayacak’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yeniden hükümeti kurmaları halinde yeni dönemin ilk yasal düzenlemesinin koşulsuz bedelli askerlik, ikinci yasal düzenlemesinin ise Eşdeğer Mal Yasası olacağını açıkladı. Üstel, bedelli askerlikte eğitim, yurt dışında çalışma, yerleşiklik ve üst yaş sınırı şartlarının kaldırılacağını belirtti. Üstel, yeni dönemin ikinci yasa hedefinin ise 1974 sonrasında mağduriyet yaşayan hak sahiplerine yönelik Eşdeğer Mal Yasası olacağını açıkladı.

Üstel, Güzelyurt’u ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Üstel’e, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kaymakam Mehmet Kayan eşlik etti.

Ziyaret sırasında yeni döneme ilişkin yasama hedeflerini açıklayan Üstel, yeniden hükümeti kurmaları halinde ilk olarak koşulsuz bedelli askerlik düzenlemesini Meclis’e getireceklerini söyledi.

Eğitim, yurt dışında çalışma, yerleşiklik ve üst yaş sınırı şartlarının kaldırılacağını ifade eden Üstel, düzenlemeyle gençlerin ülkelerine dönmelerini, ailelerine kavuşmalarını ve geleceklerini kendi topraklarında kurmalarını hedeflediklerini kaydetti.

“Gençlerimizi ülkelerine, ailelerimizi evlatlarına kavuşturacağız” diyen Üstel, koşulsuz bedelli askerlik düzenlemesinin yeni hükümetin ilk yasası olacağını belirtti.

Üstel, yeni dönemin ikinci yasa hedefinin ise 1974 sonrasında mağduriyet yaşayan hak sahiplerine yönelik Eşdeğer Mal Yasası olacağını açıkladı.

Yıllardır çözüm bekleyen sorunların giderilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Üstel, yasa hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Üstel, hükümetin önceliğinin vatandaşlara verilen sözleri yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde projelerin sürdürüleceğini kaydeden Üstel, “Onlar konuşsun, biz icraat yapmaya devam edeceğiz” dedi.

