Kimseye güven kalmadı

Türkiye’de yaşayan M.A.,KKTC’de bulunan kuzeni Mert Topal’a arsa alması için 52 bin TL gönderdi. Topal, arsayı aldığı söyleyerek, M.A.’ya tapu gönderdi. M.A., satın aldığını düşündüğü arsayı görmek için ülkeye gelince tapunun sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını anlayan M.A. polise şikayette bulundu.

Zanlı Topal, şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru,18 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran Türkiye’de sakin M.A.’nın, 2023 yılının Temmuz ayında Lefkoşa’da yaşayan kuzeni Mert Topal’a, İskele bölgesinden arsa alması için 52 bin TL gönderdiğini söylediğini belirtti.

Polis, şikâyetçinin ifadesinde Mert Topal’ın, söz konusu parayla arsa aldığını belirterek tapu koçanının fotoğrafını kendisine gönderdiğini anlattığını aktardı. Polis, M.A.’nın 16 Temmuz 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, arsanın yerini görmek istediğinde belgeyi incelediğini ve tapunun sahte olduğunu fark ettiğini anladığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Polis memuru, sahte olduğu tespit edilen tapu belgesinin emare olarak alındığını, zanlının aynı gün gözaltına alındığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın henüz başında olunduğunu belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken belgeler bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.