Sadık Akan’ı öldürmesi için Sevil İleri tarafından tutulan kiralık katil henüz bulunamadı

Suna ERDEN

Sevil İleri ve Durmuş Kaya tarafından Sadık Akan’ı öldürmesi için kiralanan M.G.(E-27) isimli şahıs henüz bulunamadı.

400 Euro ve 3 bin 200 TL nakit para karşılığında cinayet işlemeyi kabul eden M.G.’nin tespit edilmesi için çalışmalar sürerken, olayın perde gerisinde başka şahıslar olabileceği de iddia edildi.

Akan’ın ifadesinde Sevil İleri ile uzun bir süredir güzel giden bir ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi. Sadık Akan’ın cinayet planını kız arkadaşı olan İleri’nin değil başka bir şahsın organize ettiğini öne sürdüğü bilgisi elde edildi. Akan’ın polise kanıt niteliğinde mesajlar verdiği de öğrenildi.

Neler yaşandı

Durmuş Kaya, polise giderek, Sevil İleri’nin talebi üzerine Sadık Akan’ı öldürmesi için bir şahısla anlaşma yaptıklarını iddia etti.

Kaya’nın itirafının ardından polis, soruşturma başlattı. Kaya ve İleri tutuklanırken, Akan’ı öldürmesi için tutulan kiralık katil M.G. ise kayıplara karıştı.

M.G.’nin Kaya ve İleri’den cinayeti işlemek için 400 Euro ve 3 bin 200 TL aldığı tespit edildi.