Kuzeyde 4, güneyde 26 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta 26 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 234, güneyde ise bin 385'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 309 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli açıklamasında, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile KKTC’ye geldiğini; Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Pilli, toplam vaka sayısının 234’e çıktığını, bunların sadece 70’inin aktif hasta olduğunu, diğerlerinin taburcu olduğunu kaydetti.

Güney alarmda

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 26 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; yapılan 3 bin 372 testte saptanan 26 yeni vakayla, Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar saptanan Coronavirüs vaka sayısı bin 385'e yükseldi.

