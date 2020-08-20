Gizli değildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçiminin kendileri için önemine işaret ederek, UBP adayının kazanması için çalıştıklarını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre; Sucuoğlu “Türkiye Cumhuriyeti’nin esas üzerinde durduğu konu kendileri ile paralellik gösteren bir Cumhurbaşkanının olmasıdır” görüşünü ifade etti.

Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ile dış politikada paralellik gösteren düşünceleri olduğunu söyledi.

Sucuoğlu konuşmasında, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile gerçekleşen yemekli toplantıya da değindi ve bu tür toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, “Bizim Kıbrıs Türkü’nün tam sevdiği ortamlardır bunlar böyle. Görecek, dedikodu yapacak ve ona bir şey söylenecek. Pire deve edilecek. Doğrudur, davet edildik. Genel anlamda birçok şey konuşuldu ama tabi ki siyaset de konuşuldu. Ben de diyorum ki önümüzdeki dönemde bu tip toplantılar yemekli veya yemeksiz devam edecek” dedi.

Toplantının gizli olmadığını da belirten Bakan Sucuoğlu, bundan sonra çağrılacak başka milletvekillerinin de olabileceğini dile getirdi.

