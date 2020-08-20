Suna ERDEN

Değirmenlik’te 12 Ağustos’ta trafik kazası yaptıktan sonra ortadan kaybolan Usman Sani Usman, önceki gün tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilirken, yapılan aramada cebinden 22 gram uyuşturucu çıktı. İfadesi alınan zanlı, uyuşturucuyu Khalid Sanusi’den aldığını söyledi.

Polis, Khalid Sanusi’yi de tutuklarken, her iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Usman Sani Usman’ın 12 Ağustos tarihinde Değirmenlik bölgesinde trafik kazası yaptıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi. Polis, Usman Sani Usman’ın meydana gelen trafik kazasıyla ilgili arandığını, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Zanlının hücrelere yerleştirilmeden önce üstünün arandığını kaydeden polis, cebinde ameliyat eldiveninin içerisinde 22 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 17 Ağustos tarihinde Khalid Sanusi’den aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, Khalid Sanusi’nin de tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.