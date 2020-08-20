Ekonomi ve Enerji Bakanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması gereken bir seçim olduğunu savunarak, “Bunu yapabilecek olan tek kurum da UBP ve Ersin Tatar’dır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini “Dillere destan bir seçim olacak” diye niteleyen Taçoy, dünyada hiç yaşanmamış bir şeyin ilk kez KKTC’de uygulandığını, salgından dolayı seçimin ertelendiğini ifade etti. Taçoy, “Bizde UBP aşkı var. Bizim kendi içimizde yetişmiş olduğumuz en büyük aşkımız UBP” dedi.

Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin barış istemediğini herkesin bildiğini, hatta bunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da farkında olduğunu ifade etti.

Taçoy şunları kaydetti:

“Siyasi gereği federal çözüm diye farklı umut vermeye çalışıyorlar ve kendi kendimizi bir zindanın içine tıkamaya çalışıyorlar. Elinizde eğer güç varsa, bu gücü tek başınıza benimle paylaşır mısınız? Yanıt hayır. Kimse paylaşmaz. Bunu dünyaya haykırdık. Bu adada GKRY’nin arzuladığı tek olay Kıbrıs adasındaki dominant yapısının, kendi gücünün devamı. Bu hepimiz tarafından biliniyor. Bu gerçeği halkla paylaşmak bu kadar mı zor? Bir hayat gerçeği var, bir de hayalleriniz. Gerçek orada, hayal ise rüyaları süsler. Uyanmamız lazım. Kıbrıs adası üzerinde oynanan oyunlar bizim üzerinden oynanıyor. Mavi Vatan diye yola çıktık. Bölgedeki hâkimiyetin artması noktasında GKRY bir hareket tarzı içinde, denizdeki egemenliği kendilerine yontmak istiyorlar. Bizim yeraltı kaynaklarımızı savunan Türkiye’ye karşı mücadele içinde. Türkiye bir savaşın içinde, biz burada rahattayız. Biz mücadelenin dışında gibiyiz. Bölgede durum hassas ve kritik. Bölgedeki haklarımızı korumak hepimizin görevi.”

“Akaryakıta beklenen kadar zam yapılmadı”

Ekonomik değerlendirmede bulunan ve zamlara değinen Taçoy, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Akaryakıt ve dövizin fiyatına bakacaksak daha fazla olacaktı. Elektrikte zam yok. Sizin cebinize döviz bazında giren para artarken, onlarda değişiklik olmadı. Enerjiye zam yapmıyorum. Enerjinin fiyatını aynı tutma gayretindeyim. Akaryakıtın fiyatı kaç gün düştü? Dövizin fiyatı hangi oranda arttı? Bu yansıtıldı mı? Kullandığım malzeme döviz üzerinden. Buna rağmen Mayıs 2019’dan beri zam da yok. Enerjide her hangi zam yok. Ayrıca sanayici, hayvancı, çiftçi, turizmciye 25 kuruşluk indirim yaptık. Kullandıkları enerjiye 25 kuruş teşvik verdik. Herhangi kimse bundan faydalanmadıysa müracaat etsin işlemi yapsın.”

