Eğitimin zor yılı

Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi, Güney Kıbrıs’ta okulların açılması konusunun henüz netleşmediği ve Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun, sendikalar ve eğitim örgütleriyle yoğun temaslar yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, geçtiğimiz günlerde Rum orta eğitim öğretmen sendikaları OELMEK ve OLTEK yetkilileriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunan Prodromu’nun dün de ilköğretim öğretmen sendikası POED yetkilileriyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre; Prodromu, dünkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, Rum Eğitim Bakanlığı’nın hedefinin çocuklara sağlıklı ve güvenli eğitim verilmesinin önkoşul olduğunu söyledi.

Prodromu, bakanlığın nihai kararının yarın Rum Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta ise Milli Eğitim ve Sağlık bakanlarının yarın ortak bir toplantı düzenleyerek okulların açılmasıyla ilgili kararı kamuoyu ile paylaşmaları bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 10:33