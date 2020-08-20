Bölge halkı öfkeli

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Pınarbaşı köyü susuzluktan kırılıyor. Doğal su kaynaklarıyla bilinen Pınarbaşı köyünde yaşanan susuzluk halkı çileden çıkardı. Köy halkı üç yıl önce Geçitköy Barajı’ndan bölgeye su verilmeye başlandığını, kendi öz kaynaklarının da Gönyeli’ye aktarıldığını söyledi.

Diyalog’a konuşan köy halkı salgın olduğunu, hijyenin korunmak için en önemli tedbirler arasında yer aldığını ifade ederek, “Bir haftadır suyumuz yok. Salgın vakalarının arttığı son günlerde susuz kalmak bizi endişelendiriyor” dedi.

Köy halkı, “Suyu ve pınarlarıyla ünlü köyümüzde susuz kalmamız kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Kemal Hacıyarım da yaşanan sıkıntı ile ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bir görüşme yaptığını Geçitköy Barajı’ndan köye su taşıyan hattaki arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ne dediler?..

Kemal Hacıyarım (Pınarbaşı Köy Muhtarı)

“Geçitköy Barajı’ndan köylere giden hatların bazılarında patlamalar meydana geldi. Genellikle iki günde sorun çözülürdü ancak şu anda günlerdir köye su gelmiyor. Köyümüze 3 yıl önce Geçitköy Barajı’ndan su verilmeye başlandı. Bu konuda bir şikâyetimiz yok ancak köyümüzün kendi öz kaynakları vardı. 12 yıl önce Dikmen Belediyesi ve Gönyeli Belediyesi arasındaki anlaşma ile köyümüze su sağlayan kuyuların yakınında kuyu kazıldı ve bulunan su Gönyeli’ye verilmeye başlandı. Protokol 2022 yılında son buluyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşmeye gittik ve yaşanan sıkıntıyı aktardık. Bakan Oğuz, Pınarbaşı, Dağyolu ve Göçeri köylerinin su ihtiyacını karşılayacak yeni bir kuyunun bölgeye kazılacağına dair söz verdi.

Ben de köy halkı da yeni açılacak kuyunun yanı sıra eski kuyumuzun da yeniden köyümüze su sağlamasını istiyoruz. Bu verilen sözler tutulmazsa bütün köy ayaklanacak. Çünkü suyu bol olan bir köyde susuzluk yaşamak halkın canına tak etti.”

Halil Balbaz

“Pınarbaşı köyünde 1984 yılından beri yaşıyorum bir haftadır su alamıyoruz. Kendi öz kaynakları olan bir köyde susuz kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Pandemi döneminde en önemli şey hijyen iken 7 gündür susuz kaldık. Depolarımızda su bitti. Mecburen bahçedeki kuyu suyunu depolara doldurmak zorunda kaldık. Bir an önce köyümüze ait kuyuların tekrardan köyümüze su sağlamasını istiyoruz.”

Didem Türkeün

“Adından da belli olacağı gibi suyu ve pınarlarıyla ünlü köyümüzde susuz olmak bizleri derinden yaralamıştır. Bu yaz sıcağında susuz kalmak kadar zor bir durum olamaz. Virüsün de yoğunlaştığı ve hijyene önem vermemiz gereken dönemde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak kabul edilir değildir. Gümbür gümbür akan sularımız vardı şimdi ise boş depolarımız gümbür gümbür ediyor.

Biz kendi öz suyumuzu öz kaynaklarımızı geri istiyoruz.”

Fatma Ömerağa

“Depolarımızda sularımız bitti ve köyümüzün adından da anlaşılacağı gibi pınarı ve suyuyla bilinen bir köyüz fakat susuzuz. Bir an önce kendi öz kaynağımız olan kuyularımızı tekrardan köyümüze su sağlayacak şekle getirilmesini istiyoruz.”

Mustafa Sakallı

“2012 yılında Tarım Bakanlığı ve Gönyeli Belediyesi arasında yapılan protokolle malımızın içine kuyu kazıp depo yaptılar. Bu suyu protokole göre Dağyolu, Göçeri ve Pınarbaşı köylerine verecekleri artan suyu da Gönyeli Belediyesi’ne verecekleri yazıyor. Protokol uygulanmadığı için üç yıldır bu köylere su verilmiyor. Bizi Geçitköy Barajı’na bağladılar ve şu anda barajdaki su bittiği için su sıkıntısı yaşıyoruz. Üç seneden bu yana doğru düzgün su alamıyoruz. Yetkililerden bu işi yapamıyorlarsa istifa etmelerini istiyoruz.”