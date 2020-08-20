Enler Mağusa Türk Gücü’nün

Abdullah ZAİFOĞLU

Bu sezon K-Pet Süper Lig sona ererken şampiyon olan ve ligden düşen takımlarla birlikte birçok takımımız istikrarın uzağında kaldı.

Üst üste aldıkları galibiyetlerle sıralamada iyi yerlere gelenler olduğu gibi, üst üste alınan mağlubiyetlerle de hep alt sıralarda kalan takımlarımız oldu.

Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, T.Ocağı gibi takımlar üst üste aldıkları galibiyetlerle sıralamada iyi yerlere geldiler. T.Ocağı ilk 5 maçın tümünü galibiyetle tamamlarken aldığı 10 beraberlikle en fazla beraberlik alan takım oldu.

Çetinkaya sezonun ilk 9 maçında puanla tanışamadı. Gönyeli ilk yarının son 7 maçında puan alamadı. G.Gücü üst üste aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekti.

Sezonun ilk yarısında en fazla puanı 35 puanla Mağusa Türk Gücü alırken, en az puanı 8 puanla Düzkaya aldı.

İkinci yarıda en fazla puanı yine 41 puanla Mağusa Türk Gücü aldı.

En az puanı 8 puanla G.Gücü aldı.

Baf Ülkü Yurdu ikinci yarının ilk 5 maçında puan alamadı.

T.Ocağı, Binatlı, Cihangir, Lefke ve K.Kaymaklı takımları ikinci yarıda sadece 1 kez üst üste maç kazandılar.

Düzkaya, G.Gücü sezon boyunca 2 maç üst üste galip gelemedi. Hamitköy sezonun her 2 yarısında aynı (17) puan alan tek takım. Mağusa Türk Gücü lig boyunca sadece 2 mağlubiyet alırken ligin ikinci yarısında mağlup olmadı, sadece 2 beraberlik aldı.