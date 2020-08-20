Herkes merakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi. Erdoğan, Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içerisindeyiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Çok çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Kalyon Holding'in teknoloji altyapısı ve vizyonu ile bu tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Yenilenebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok ama çok önemli. Artık sadece üretmek, iç ve dış piyasaya satmak yetmiyor. Üretim ile birlikte şirketlerimiz inovasyona, araştırma-geliştirmeye önem vermesi gerekiyor. Güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz.

Dünyanın birçok ülkesinde Coronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özel sektörü ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izliyor. Ne salgınla mücadelemizi sekteye uğrattık ne de yatırımlarımızı durdurduk. 800 bin insanın canına mal olan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Sadece sosyal hayatı değil günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz aldığı tedbirler ve attığı adımlarla krizi en başarılı yürüten ülkelerdendir. Vaka sayısında kısmi artış yaşansa da salgın kontrolümüz altındadır. Turizm sektörü toparlanmaya başladı.

Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. Türkiye genelinde konut satışları temmuzda yüzde 125 artarak tarihi bir rekora imza attı. Elektrik tüketimi verileri artış eğilimde.

Bugün nasıl her alanda dünden daha iyi bir yerdeysek yarın daha iyi bir konumda olacağız. 18 yılda nasıl Türkiye'nin çehresini değiştirdiysek yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız.”

Büyük bir müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi. Erdoğan, Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içerisindeyiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” dedi.

