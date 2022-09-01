Kırpık çok sevildi

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri “Susam Sokağı'ndan Kırpık” kukla gösterisi ile sona erdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hanife Tayyareci ile "Susam Sokağı'ndan Kırpık" kukla gösterisi, cuma günü Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, 16 Haziran’dan itibaren düzenledikleri kültür gezileri, el sanatları atölyeleri, spor aktiviteleri, plaj oyunları gibi etkinliklerde, birçok çocuğun bir araya geldiğini belirterek, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde üç aylık planlanan kurs ve atölye programlarının bundan sonra devam edeceğini kaydetti.

Güngördü: Yoğun katılımdan dolayı mutluyuz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, her yıl düzenlenen, sosyal belediyecilik kapsamında herkese eşit imkanlar yaratarak, tüm çocukları kucaklayıp ücretsiz katılımın sağlandığı yaz tatili çocuk atölyelerine yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güngördü, çocukların sosyal, özgüveni yüksek, başarılı bireyler olmalarına katkı sağlamayı umduklarını dile getirdi ve etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personele ve katkı koyan tüm eğitmenlere teşekkürlerini iletti.



Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022, 10:03