Gerçekler çarptırılıyor

Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa’nın “Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız. Öğrencilerimiz her gün öldürülüyor” açıklaması gündemdeki yerini korurken, bu sözleri baz alarak Türkiye’yi suçlayan Rum Dışişleri Bakanlığı’na tepki KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Rum liderliğinin tek amacının gerçekleri çarptırarak, ülkemizi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni karalamak olduğunu göstermektedir” denildi.

Esas suçlu güney

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığının KKTC’de öğrenim gören Nijeryalı öğrencilere ilişkin açıklamasını değerlendirerek, “Açıklama, Rum liderliğinin tek amacının gerçekleri çarptırarak, ülkemizi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni karalamak olduğunu göstermektedir” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugüne kadar yürütülen tüm müzakere süreçlerinin akamete uğramasının baş mimarlarından olan GKRY Dışişleri Bakanlığının dezenformasyona başvurması şaşırtıcı değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“GKRY Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs Türklerinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olan her adımı engellemeye yönelik bir misyonu bulunmaktadır. Bu misyonu çerçevesinde, yabancı öğrencilerin huzur içerisinde yaşadıkları ülkemizin yüksek eğitimdeki başarısını her zaman baltalamaya çalışmaktadır.

Rum tarafı, düzensiz göç konusunu, ülkemiz ve Türkiye’yi mesnetsiz iddialarla karalamak için istismar etmektedir. GKRY, konuyu kendi menfaatine kullanmayı öncelik haline getirmiştir. Bu nedenle, KKTC ve GKRY’ni de etkileyen küresel bir zorluk olan düzensiz göç konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın yaptıkları yapıcı öneriye olumlu cevap vermemektedir.”

Nijerya hükümeti ne söyledi

Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Nijeryalılara Kuzey Kıbrıs'a seyahat etmemelerini tavsiye etmişti. Erewa, “Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız. Öğrencilerimiz her gün öldürülüyor” demişti Dabiri-Erewa, sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs'ın, öldürülen Nijeryalı öğrenciler için federal hükümetin adaleti takip etmesini sağlayacak mekanizmalara sahip olmadığı konusunda da uyarmıştı.

Rumlar neyi öne sürdü

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu ise Nijerya hükümetinin KKTC ile ilgili açıklamasını yorumlamış, Türkiye’nin organize bir şekilde Nijeryalı gençleri öğrenci olarak KKTC’ye getirdiğini, bu kişilerin daha sonra ise siyasi sığınma başvuru sahibi olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerini savunmuştu.