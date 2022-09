Üretimde sıkıntı yaşanıyor

Ömer KADİROĞLU

Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı Türkmenköy Muhtarı Ayşe Korol, üreticinin yaşadığı sorunlara değindi. Korol, Türkmenköy’deki kuyularda su birikmediğini, bu nedenle üretimin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Korol, konuyla ilgili Tarım Bakanına bir yazı yazdıklarını ancak sonuç elde edemediklerini ifade etti. Muhtar Korol, bölgede küçükbaş hayvancılığın bittiğini, yem fiyatlarının artmasından dolayı herkesin hayvanlarını satmaya başladığını kaydetti. tv2020’de yayınlanan Halk Meclisi programına konuk olan Muhtar Korol, kırsal kesimlerdeki üreticinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Rumlar işi biliyordu

Türkmenköy Muhtarı Ayşe Korol su sorunuyla ilgili şunları söyledi:

“Yağmur yağsa da yağmasa da göletlerde su birikmiyor. Kuyulardaki sular da bitmek üzeredir. Geçtiğimiz yıl Kukla göleti doldu ve taşmak üzereyken Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile görüştük ve bir yazı yazıp kendilerine bir istekte bulunduk. Kukla göletinin geçirgenlik özelliği olmadığı için, Rumların zamanında derin kuyulara motorlarla su aktarılıyor ve yeraltı sularına karışması sağlanıyordu. Bunun yeniden yapılması için çalışma başlatılmasını istedik, hatta kaynak yoksa bu köylerden para toplayıp bu çalışmayı yapalım dedik. Ancak bir sonuç alamadık.”

Üretici hayvanlarını satıyor

Artan maliyetlerden dolayı hayvancıların zor durumda olmasına da değinen Korol, şunları dile getirdi:

“Hayvancılık yapanlar da çok zor durumdadır. Yem fiyatlarındaki ciddi artış nedeniyle herkes hayvanlarını satmaya başladı. Ben de hayvancılık yapıyordum ve bütün hayvanlarımı sattım. Sadece hellim yapmak veya etinden faydalanmak için 10 tane hayvan bıraktım. Son bir ayda 10 tane hayvanın beslenmesi için 7 bin 500 lira yem parası verdim. Bugün baktığınızda 7 bin 500 liraya et ve hellim alsanız bir ay yeter ve uğraşmazsınız. Durum her geçen gün kötüye gidiyor. Bugün çocuk okutacak ya da çocuğuna ev yapacak insanlar nasıl geçinecek? Temennimiz bir an önce piyasayı dengeleyecek, üreticiyi destekleyecek çalışmalar yapılmasıdır.”