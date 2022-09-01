Kardeş ülkeler buluştu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakan Hulusi Akar ile görüştü.

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye giden Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Kalender Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Müzik etkinliği düzenlendi

Bu arada Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlıkları koordinesinde askeri müzik ekipleri, "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğinde bir araya geldi.

6 ülkenin savunma bakanlıklarının müzik gruplarının katılımıyla hazırlanan konser, Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Konserde, Türk dünyasından eserler Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlıklarının müzik grupları tarafından seslendirildi.