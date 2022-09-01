Mazotun fiyatı değişmedi

Akaryakıtta indirime gidildi. Yapılan değişiklikle 98 ve 95 oktan benzinin litre fiyatında 1.33 TL’lik indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Euro Dizel’de ise fiyat değişimi olmadı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünyadaki Brent petrol fiyatının yakından takip edildiğini ifade ederek, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe binaen 98 ve 95 oktan benzinde indirme gidildiğini kaydetti. Bakan Amcaoğlu, Euro Dizel’de fiyat değişimi olmayacağını, Euro Dizel’deki fiyat artışının tüm ekonomiye olumsuz yansıdığını belirtti.

Amcaoğlu, Euro Dizel fiyatlarında yaklaşık 2 TL’lik bir artış olmasına rağmen, 98 ve 95 oktan benzin fiyatlarındaki gerilemeyle bunu dengeleyeceklerini düşünerek, bu artışı vatandaşa yansıtmama kararı aldıklarını söyledi.