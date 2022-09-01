Yeni görev heyecanı

Polis Genel Müdürlüğü’nün her yıl yapılan kazalar ve birimler arası atama ve nakilleri gerçekleştirildi.

Nakillerle 203 polis mensubunun görev yeri değiştirildi. Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Adli Polis Müdürlüğü görevine getirilirken, PGM Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar, İdari Polis Müdürü oldu. PGM II Yardımcılığı ARGE Birimi’nde görevli Polis Müdür Muavini Hüseyin Kafa ise Polis Okul Müdürü görevine atandı. Yeni atama ve nakiller 14 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak.



Yapılan bazı nakiller şöyle:

Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, PGM-Adli Polis Müdürlüğü görevine getirildi.

PGM Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar, PGM İdari Polis Müdürü oldu.

PGM İdari Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne getirildi.

Gazimağusa Polis Müdür Yardımcısı İbrahim Ulusoy, PGM Trafik Müdürü oldu.

PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Hafife Çaluda, Güzelyurt Polis Müdür Yardımcısı oldu.

PGM II Yardımcılığı Denetleme Kurulu Üyesi Polis Müdür Muavini Vasfi Arkın, PGM II. Yardımcılığı ARGE’ye atandı.

Güzelyurt Polis Müdür Yardımcısı Bekir Abatay, PGM II Yardımcılığı Denetleme Kurulu’na atandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Müdür Muavini Cem Kayabaşı, PGM II. Yardımcılığı Denetleme Kurulu’na atandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Müdürü Rüstem Tunçtaşlı, İskele Polis Müdür Yardımcısı oldu.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Müdür Muavini Süleyman Akmercan, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne atandı.

İskele Polis Müdür Yardımcısı Nihat Can, Girne Polis Müdür Yardımcısı oldu.

PGM Adli Polis Müdür Vekili Aziz Nizamoğlu, Gazimağusa Polis Müdür Yardımcısı oldu.

PGM II Yardımcılığı ARGE Birimi’nde görevli Polis Müdür Muavini Hüseyin Kafa, PGM Polis Okul Müdürü oldu.

PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürlüğü görevine de Başmüfettiş Ahmet Tolga Çağlar getirildi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Müdürü Enver Erem, Lefkoşa Polis Müdürlüğü İdari Polis Amirliği’ne atandı.



