Öneriler alınıyor

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:7/1/2022)” birleştirerek görüşmeye devam ediyor.

Komite dünkü toplantısında ele aldığı tasarıları, bugün saat 11.00'deki toplantısında da görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Berova yanında Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Bes ve Bel-Sen’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu ve önerilerde bulundu.

Öztürkler: Çalışmalar çok verimli bir şekilde devam ediyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyeler Yasası çalışmalarının çok verimli şekilde devam ettiğine işaret ederek, hep birlikte samimiyetle tartışıp, siyasi irade ortaya koyarak bu önemli yasanın oy birliği ile geçmesini istediklerini söyledi.

Bakan Öztürkler, “Belediyelerimizin önünü açmak, halkımıza daha iyi hizmet ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

İçişleri Bakanı Öztürkler katıldığı bir televizyon programında gündeme ve bakanlığın icraatlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, uzun süredir gündemde olan Belediyeler Reformu ve değişim konusuna değinerek, “Bu göreve, geçmişin yanlışlarını tekrarlamak, ilerleme yerine dönüp dönüp aynı noktaya varmak için gelmedim. 21. yüzyılda halen 20-30 yıl önce yapılması gereken yasalar duruyor, halkımız bizden laf değil icraat bekliyor” dedi.

“İnsanların hayatına dokunacak, çağımıza uygun, halkımıza yakışan hizmetleri vermek, işleyen, verimli ve çağdaş bir sistem yaratmak istiyoruz” diyen Bakan Öztürkler, bu hedefle de çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

