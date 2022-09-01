Yabancı sayısı arttı

Turizm sezonun ortasına gelinirken, ülkeler, turizm sektörüyle ilgili verilerini paylaşmaya başladı. Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk altı ayındaki turizm gelirinin 835,7 milyon Euro’ya ulaştığı paylaşılırken, Kuzey Kıbrıs’ta ise gelirler değil, ülkeye gelen turist sayısıyla ilgili resmi veriler açıklandı. Açıklamaya göre, KKTC vatandaşı hariç ülkeye 682 bin 14 kişinin geldiği aktarıldı. Yabancı uyruklular ile birlikte ülkeye giren kişi sayısının 2022 yılında artış göstererek 682 bin 14 sayısına ulaştığı belirtildi.

Kuzeydeki gelen yolcu sayısı açıklandı

Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı’nın resmi verilerine göre ise hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde 102,156 olarak belirlenirken, 2022 yılının aynı dönemleri içerisinde 682 bin 14’e ulaştı. TC vatandaşlarının ise, ülkeye girişi 2022 yılının ilk yedi ayı içerisinde 532.107 olarak belirlenirken, bu rakam, 2021 yılında 68.852 olarak aktarılmıştı. Yabancı uyruklular ile birlikte ülkeye giren kişi sayısı 2021 yılında 102.156 kişiydi ancak 2022 yılında artış göstererek 682 bin 14 sayısına ulaştı. TC uyruklularda geçen yıla göre yüzde 672,8 bir artış gözlemlenirken, bu oran diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 350,1 olarak açıklandı. 2021 yılında TC vatandaşı olarak turistik konaklama tesislerini kullanan kişi sayısı, 40.033 iken, bu yıl 350 bin 800 olduğu belirtildi. Yabancı ülke vatandaşlarında ise bu yıl yüksek bir artış gözlemlendi, 2021 yılında Turistik konaklama tesislerini kullanan kişi sayısı 13.061 olarak belirlenirken, bu yıl 128.015 kişi olarak kaydedildi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ın, bu yıl turizmde önemli gelişmeler kaydettiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre; yılın ilk yarısında güneye giden turist sayısı bir milyon 600 bine ulaştı. Yılın ilk altı ayındaki turizm gelirinin ise 835 milyon 700 bin Euro’ya ulaştığı haber verildi.Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının Haziran ayında 135,8 milyon Euro olan turizm gelirinin, 2022 yılının Haziran ayında yüzde 115,5 artarak 292,7 milyon Euro’ya ulaştığını vurguladı.Güney Kıbrıs’ın turizm tarihindeki en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019 yılıyla kıyaslandığında, Haziran ayındaki gelişlerin 2019’un yüzde 73’üne, turizmden elde edilen gelirlerin ise 2019 yılı Haziran ayının yüzde 83,5’ine ulaştığını ekledi.