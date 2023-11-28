Önemli bir eksikti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, dün akşam Mağusa’da bulunan Bandabuliya’da “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” konferansı düzenledi.

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca, konferansta, Mağusa’da Kadın Sığınma Evi oluşturmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Açıklamaya göre, konferansın açılış konuşmasını CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca yaparken, Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen “Kadın ve Siyaset” başlıklı sunum yaptı.

Konferansa Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kadın örgütü yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca konferansta yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nün, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratma amacıyla BMGK kararı ile ilan edilen gün olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada arttığını ifade eden Karaca, pek çok ülkede bu konuda önlemler alınmış olsa da, tamamen önüne geçilemediğini belirtti.

Erbilen: Ülke yönetiminde kadınlar olmalı

Konferansta “Kadın ve Siyaset” başlıklı sunum yapan Süheyla Üçışık Erbilen ise, ülke yönetimlerinin karar alma mekanizmalarında kadınların olmadığını ifade ederek, 10 kişilik bir yönetim kadrosunun, en az 3-4 tanesinin kadın olması gerektiğini ancak cismen orada bulunulmasının her zaman kadınların yararına olmadığını kaydetti.

