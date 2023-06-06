Bir ayda bitecek

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları tarafından başlatılan köy yolları yenileme çalışmaları kapsamında Dikmen bölgesinde başlatılan faaliyetler sürüyor. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yolun yenilenmesini esnasında elektrik, su, telefon ve yağmur suyu drenaj altyapılarının da eş zamanlı yürütülmesi için de çalışmalar başlattı. Çelebi yapılan çalışmalar hakkında Diyalog Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Çelebi çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanarak Dikmen Boğazköy anayolunun tekrardan kullanıma açılacağını belirtti.

Çelebi şunları söyledi:

“Yaklaşık 5 ay önce Dikmen içerisinde ciddi bir proje başlattık. Türkiye Cumhuriyeti Kara Yollarının başlatmış olduğu köy yolları bakım onarım ve yenileme çalışmaları Aralık ayında Dikmen bölgesine gelmişti. O günden beri birçok yolumuz başarı ile yenilenmiştir. Bölge halkımız da bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Projenin Dikmen içerisinden geçecek olması nedeniyle sadece asfaltlanmayla kalmasını istemedik. Her zaman olduğu gibi Dikmen Belediyesi olarak bölgedeki altyapı ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdık. Burada yapılacak olan yatırımın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Karayollarının başlatmış olduğu bu çalışma ciddi bir maliyettir ve bizler de kesenin ağzını açarak yağmur suyu drenaj hatlarımızı yeniledik. Bölgenin içme suyu hatları yenilendi, elektrik kurumu ile iş birliği içerisinde elektrik altyapısını daha ileriye taşıyoruz. Buraya bu asfalt döküldükten sonra kazılmasına izin vermeyeceğiz. Bu nedenle de alt yapısının da tamamlanması için çalışıyoruz. TC Karayolları Dikmen-Taşkent anayolunu tamamladı ve şu anda Boğaz Şehitliği ile Dikmen arasındaki ana arter üzerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ederiz. Dikmen halkı ve bu yolu kullanacak sürücülerin emniyetli seyahat etmeleri için çalışıyoruz. Bu sıkıntılar aşılacak ve güzelliklere kavuşacağız.”

Altyapımızı daha ileriye taşıyoruz

Diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Çelebi şunları söyledi:

“Dikmen Belediyesi son 6 ayda eğitim bakanlığı ile iş birliği içerisinde Dikmen İlkokulundaki sınıfları tamamladık, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Dikmen ve bölge insanına sağlık ocağımızda diş ünitesi kurduk, Elektrik Kurumu ile gelişen ve büyüyen beldemizde elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için elektrik altyapımızı daha ileriye taşıyoruz. Telefon Dairesi ile de görüşmelerimiz ve iş birliğimiz var ancak belli bir kısma kadar destek verdiler fakat şu anda geri duruyorlar. Umut ederim ki malzemeyi bize verirler ve Dikmen’de telefon altyapısını da tamamlayarak yolumuza devam ederiz. Bir ay sonra Dikmen Boğazköy anayolu kullanıma açılacak. Dikmen Doktor Fazıl Küçük Caddesi’nin örnek caddelerden biri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

