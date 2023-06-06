Düşünce bayıldı

Kıbrıslı Türk 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs'ta tacize uğradığını, ciddi şekilde darp edildiğini, ardından 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını duyurdu.

Olay anında bayıldığını, gözünü Rum kesimindeki hastanede açtığını belirten genç kadın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, olayı aktardı.

Olay anına ait olduğu iddia edilen kısa bir video da paylaşan Karaali, hakkını aradığını belirtti.

Bu arada Rum polisi, olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Karaali’ye telefonla ulaştı, olayın takipçisi olacağını söyledi.

Önce taciz sonra darp

Karaali’nin aktardıklarına göre, olay 2 Haziran 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’ın eğlence merkezi olan Ayia Napa bölgesine meydana geldi.

Arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Karaali, 3 Rum gencin tacizine uğradı. Karaali, Rumların tacizine karşın istemediğini söyledi.

Rumlar, Türk olduğunu anlayınca ona saldırdı. Rum gençlerden biri Karaali’nin yüzüme yumruk attı, daha sonra ikisi genç kadını 3 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı fırlattı. Bayılan Karaali olay yerine giden ambulansla Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözünü hastanede açan Karaali’ye önemli bir şeyi olmadığı söylenerek, taburcu edildi.

Taburcu edildikten sonra Rum polisine giderek, şikayetçi olan Karaali, kuzeye geçer geçmez

Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçti. Kuzeyde yapılan kontrolde dişinin yanı sıra parmağının da kırıldığını öğrenen Karaali, olay güneyde yaşandığı için kuzeyden darp raporu alamadığını, bu nedenle mağdur olduğunu belirtti.

2 saldırgan tutuklandı

Olay hem kuzeyde hem güneyde yankı uyandırırken, Rum polis sözcüsü Steve Theodoulou,

25 yaşındaki kadına saldıran 22 ve 30 yaşlarındaki 2 zanlının tutuklandığını açıkladı.

Olayın Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini, zanlılar ile kadın arasında tartışma çıktığını aktaran Theodoulou, tartışmanın neden çıktığına dair araştırma yaptıklarını belirtti.

Olayın ardından genç kadının Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Theodoulou, dişinin kırıldığına ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olduğuna dair tespit yapıldığını söyledi.

Tatar: Kabul edilemez

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta uğradığı saldırı sonucu yaralanan Asya Karaali ile iletişime geçti, telefonda geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, adadaki barış ortamına zarar veren bu gibi olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’ne Asya Karaali’nin yaşadığı menfur saldırıyı bütün yönleriyle takip etmesine yönelik gerekli direktifi verdiğini aktaran Tatar, yaşanan vahim olayın takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı, Karaali’nin Türk olduğu anlaşılınca ciddi şekilde darp edildiğini belirtti

‘Irkçı saldırılar arttı’

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta KKTC vatandaşı bir genç kıza yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşımız Asya Karaali, ziyaret amacıyla gittiği Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğramış, konuşmasından Türk olduğu anlaşılınca da ciddi şekilde darp edilmiştir. Küstah saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum güvenlik makamlarından, ırkçı saldırının faillerini tez zamanda adalete teslim etmesini ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz.” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ada’nın tek sahibi olduğu iddiasındaki hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin yansıması olarak, Rum tarafındaki ırkçı saldırıların her geçen gün arttığını basın haberlerinden de takip ediyoruz. Kıbrıs Ada’sında Kıbrıs Türkü’nü azınlık gören ve yaşam hakkı tanımayan ırkçı Rum zihniyetinin, Güney Kıbrıs’a geçen vatandaşlarımıza yönelik sürdürdüğü ırkçı saldırılarının son kurbanı, bir Türk kızı olmuştur. Vatandaşımız Asya Karaali, ziyaret amacıyla gittiği Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğramış, konuşmasından Türk olduğu anlaşılınca da ciddi şekilde darp edilmiştir. Küstah saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum güvenlik makamlarından, ırkçı saldırının faillerini tez zamanda adalete teslim etmesini ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz.”

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Hristodulidis’in, Ayia Napa’daki saldırıyla ilgili olarak Tatar’ı aradığı bildirildi

Olayı kınadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Ayia Napa’da 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk kızın darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı aradığı bildirildi.

Rum haber sitesi Sigmalive’nin Başkanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde,

Hristodulidis’in olayı kınadığını ve Tatar’a, genç kızı darp edenlerin tutuklandığını ve adalete teslim edileceğini izah ettiğini duyurdu.

Habere göre, Hristodulidis Tatar’a, darp olayının ırkçı bir saldırıya benzemediğini, ancak kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söyledi.