5 kez kullandı

Lefkoşa’da Fuar Alanı’nda bir şahsın düşürdüğü kredi kartını bulan Ferit Sakarya, polise teslim etmek yerine alışverişe çıktı. Kredi kartıyla 5 marketten 2 bin 120 TL tutarında ürün alan zanlı kısa sürede yakalandı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada detaylar aktarılarak, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2 Haziran 2023 tarihinde Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde düzenlenen konser alanında C.Y. tarafından düşürülen kredi kartını bularak, çaldığını söyledi. Polis, zanlının,

3 Haziran 2023 tarihinde kredi kartını, Karşıyaka'da faaliyet gösteren bir marketten 5 kez temassız olarak kullanıp, toplamda 2 bin 120TL alışveriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, meselenin 4 Haziran 2023 tarihinde bildirildiğini ve Ferit Sakarya’nın aynı gün tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve dava tebliğinde işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlılarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.