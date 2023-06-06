Örnek olmalı

Gazimağusa belediyesi ve kaymakamlığı öncülüğünde “Tertemiz Mağusa için hep beraber” sloganıyla düzenlenen temizlik kampanyası dün birçok gönüllü ekibin katılımıyla başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, kampanyanın ilk gününde temizlik yapılan bölgeleri gezdi.

Çeşitli belediyelerin yanında sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluşların da katılarak destek verdiği ve 9 Haziran'a kadar sürecek kampanyada, hem iş araçları ile çevrede biriken çöpler toplanıyor hem de kent genelinde ot temizliği ve Sivil Toplum Örgütleri ile muhtarlıkların katkısı ile mıntıka temizliği yapılıyor.

Kampanyanın ilk gününde, Çanakkale Mahallesi’nde Çalıkuşu Ticaret’in 9 ot ekibi, Büyük Sanayi Bölgesinde Yeniboğaziçi Belediyesi’nin 4 ot ekibi, Mesarya Belediyesi’nin bir kamyon ve çekirge aracı, Değirmenlik Belediyesi’nin dozer ve kamyon ekibi, Maraş’ta Sivil Savunma kamyonu, Gönyeli Belediyesi dozeri, Dumlupınar Mahallesi’nde GKK’nın 4 ot ekibi çalışma yaparken, Palm Beach Bölgesinde ise Alaniçi Kadınlar Birliği ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği üyeleri sahil temizliği Makamer Mağusa Suriçi’nde temizlik yaptı.

Ekipmanlar hazır bekletilecek

Kampanya boyunca Beyarmudu Belediyesi’nin 8 kişilik ot ekibi, bir çekirge aracı Mutluyaka ve Maraş bölgesinde, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 8 kişilik ot ekibi ile Kaliland bölgesinde, Girne Belediyesi, 6 Haziran’da belediye şirketinin ot ekibi ile Tuzla’da, GKK 4 kişilik ot ekibi Dumlupınar ve Karakol’da, DAÜ bir kamyon ve bir dozer ile Maraş bölgesinde olacak.

Güzel proje

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın katkılarıyla başlayan kampanya için Başkan Uluçay’a teşekkür ederek, Kaymakamlık olarak kampanyaya ellerinden gelen katkıyı koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Temizlik kampanyasının yılda birkaç kez düzenlenerek belli periyotlarda tekrar edilmesi gerektiğini söyleyen Keser, Belediye ile birlikte hareket etmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Keser, Belediye ile birlikte çok daha güzel projelere imza atacaklarını ifade ederek, onun öncülüğünde olduğunu ifade ettiği kampanya için Başkan Uluçay’a teşekkür etti.

