Komşusu suç ortağı çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik bölgesinde hissedarı olduğu 128 dönüm arsanın tamamını satmaya kalkışan, ancak alıcının durumu fark etmesi üzerine polislik olan Felestin Çalışkan’ın suç ortağı yakalandı.

Tutuklanan 60 yaşındaki Mehmet Songuç dün mahkemeye çıkarıldı. Songuç’un akli melekeleri yerinde olmadığı iddia edilen Çalışkan’ı yönlendirdiği iddia ediliyor.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterline sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak,

8 bin Sterlin aldığını açıkladı.

Polis, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Suçla bağlantısı görüldü

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı Mehmet Songuç’un tespit edildiğini açıkladı. Polis, Songuç’un komşusu olan Felestin Çalışkan’ın sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi. Soruşturma amaçlı tutuklu bulunan Çalışkan’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair iddialar üzerine bu yönde de soruşturma yapıldığını kaydeden polis, doktor kontrollerinin sürdüğünü söyledi. Alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.