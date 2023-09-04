Suriye uyruklu Ahmed: "Beni ülkeme gönderiniz"

Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesi civarında ülkeye yasa dışı giriş giriş yapan Suriye uyruklu Ahmed Mustafa birkaç saat sonra Haspolat’ta yakalandı.

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Ahmed Mustafa dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 2 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Küçükkaymaklı bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Haspolat’ta tespit edilerek suçüstü tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, sorgulanan zanlının ifadesinde ülkesine dönmek için kaçak yollardan güneyden kuzeye geçtiğini anlattığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise annesini kaybettiğini, bu nedenle ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.