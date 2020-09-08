Komşusuna tuzak kurdu

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da yaşanan olayda komşunun 17 yaşındaki kızının çıplak görüntüsünü gizlice kaydeden Ramazan Karakuş ile videoyu başkalarına göndererek yayan Nejla Karabulut tutuklandı. Olayın 2019 yılı Ağustos ayında meydana geldiği ancak şikayetin önceki gün yapıldığı açıklandı.
Nejla Karabulut etrafa yaydı
Akabinde zanlı Nejla Karabulut’un da bu videoyu zanlı Ramazan Karakuş’un kardeşine gönderdiğini kaydeden Çebi, olayın polise 6 Eylül 2020 tarihinde rapor edildiğini ve Karakuş’un derdest emri gereği tutuklandığını, Karabulut’un ise mesele ile bağlantılı olarak arandığı sırada alkollü olarak trafikte tespit edilerek yakalandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten Çebi, cep telefonlarının incelemeye gönderileceğini, kaydetti. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında suçun nevinin değişebileceğine dikkat çeken Çebi, başka kişilerin de bağlantısının tespit edilebileceğini kaydederek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.