Komşusuna tuzak kurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda komşunun 17 yaşındaki kızının çıplak görüntüsünü gizlice kaydeden Ramazan Karakuş ile videoyu başkalarına göndererek yayan Nejla Karabulut tutuklandı. Olayın 2019 yılı Ağustos ayında meydana geldiği ancak şikayetin önceki gün yapıldığı açıklandı.



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Çebi, zanlı Ramazan Karakuş ve Nejla Karabulut’un “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan tutuklandığını söyledi. Çebi, 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde Ramazan Karakuş’un eşi ve eşinin yanındaki 17 yaşındaki komşusunun kızın uygunsuz vaziyetteki hallerinin videosunu çekerek ardından Nejla Karabulut’a gönderdiğini söyledi.

Nejla Karabulut etrafa yaydı

Akabinde zanlı Nejla Karabulut’un da bu videoyu zanlı Ramazan Karakuş’un kardeşine gönderdiğini kaydeden Çebi, olayın polise 6 Eylül 2020 tarihinde rapor edildiğini ve Karakuş’un derdest emri gereği tutuklandığını, Karabulut’un ise mesele ile bağlantılı olarak arandığı sırada alkollü olarak trafikte tespit edilerek yakalandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten Çebi, cep telefonlarının incelemeye gönderileceğini, kaydetti. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında suçun nevinin değişebileceğine dikkat çeken Çebi, başka kişilerin de bağlantısının tespit edilebileceğini kaydederek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.