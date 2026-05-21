Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenecek sempozyumlarda konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün heyetiyle birlikte İstanbul’a gidecek ve yarın ülkeye dönecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Erhürman, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün organize ettiği “Doğu Akdeniz’de Değişen Dengeler ve Kıbrıs” başlıklı sempozyumda konuşacak.

Erhürman ayrıca, İstanbul Üniversitesi tarafından GENÇ ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) iş birliğiyle düzenlenecek “Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Batı Trakya” sempozyumuna da katılarak, konuşma yapacak.

Türk-Yunan Forumu’nun Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti

Bu arada Erhürman, Türk-Yunan Forumu’nun Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde forumun yürüttüğü faaliyetler hakkında Erhürman’a bilgi verildi.

Görüşmeye; forum üyeleri Özdil Nami, Erol Kaymak, Meltem Onurkan Samani, Daryal Batıbay ve Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman katıldı.

